Quelques jours après sa prise de fonction, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Ibrahima Sory 2 Tounkara, a entamé une tournée de prise de contact à l’intérieur du pays. La ville de Kindia a constitué la première étape de cette visite de terrain.

Au cours de cette mission, le garde des Sceaux a échangé avec le personnel judiciaire afin de leur exposer sa vision pour redorer l’image de l’appareil judiciaire guinéen.

« J’ai commencé ma visite à Kindia, où j’ai rencontré le personnel. Je leur ai expliqué ce que je souhaite et leur ai présenté ma vision de la future justice guinéenne, celle que je veux voir émerger prochainement », a-t-il déclaré.

Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à la maison de correction de Kindia. Sur place, Ibrahima Sory II Tounkara dit avoir fait un constat préoccupant concernant les conditions de détention.

« Je me suis rendu à la maison de correction de Kindia pour évaluer l’état des lieux, notamment les conditions de détention et de vie des détenus. Ce que j’ai constaté est alarmant : ces détenus vivent dans des conditions vraiment précaires. Même le centre médical, ou l’infirmerie de l’établissement, manque de tout. Cette infirmerie ne dispose pratiquement d’aucun équipement, ce qui me préoccupe », a-t-il déploré.

Dans la cité des agrumes, le ministre a également visité le chantier du palais de justice, dont les travaux sont en cours depuis plusieurs années. Il a regretté la lenteur dans l’exécution de cette infrastructure judiciaire.

« On nous a indiqué que la construction de ce palais de justice a commencé il y a très longtemps, cela fait des années. Je me souviens moi-même qu’à l’époque où j’étais à Mamou, on parlait déjà du chantier du palais de justice de Kindia. Et jusqu’à présent, il est toujours en construction. Nous allons nous battre pour redorer le blason de la justice guinéenne », a-t-il affirmé, soulignant que le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, porte une vision claire pour le pays.

« Il veut de grandes choses pour ce pays. Il souhaite la modernisation de l’administration. Cela passe par des installations dignes de ce nom, par des palais de justice modernes et par des établissements pénitentiaires adéquats (…) C’est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons nous atteler à ces priorités », a-t-il ajouté, insistant sur les attentes des populations dans ce secteur.

Par ailleurs, le ministre a affirmé la détermination de son département à engager rapidement des réformes.

« Nous n’avons plus droit à l’erreur. C’est pourquoi, dès maintenant, nous avons retroussé nos manches pour venir sur le terrain, faire le constat et disposer de tous les éléments nécessaires afin de mettre en œuvre notre feuille de route, qui contient nos différentes missions », a-t-il conclu.