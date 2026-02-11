Nommée à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la faveur de la récente formation du gouvernement, Diaka Sidibé a entamé, ce mercredi 11 février 2026, une tournée dans les universités de Conakry. Cette démarche, amorcée une semaine après sa prise de fonction, vise à évaluer l’état des infrastructures, les conditions d’apprentissage et à impulser une nouvelle dynamique de réformes.

Dès l’entame de sa mission de terrain, la ministre a situé les enjeux de cette tournée. « C’est dans le cadre de la continuité de l’administration et surtout dans la prise de responsabilité que nous avons à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de venir voir la situation, l’évolution des travaux et aussi voir certaines conditions et l’environnement dans lequel les enseignants et les étudiants évoluent », a-t-elle déclaré.

Selon elle, cette immersion permettra d’aligner sa vision stratégique avec les réalités observées sur le terrain. L’objectif affiché porte sur la qualité des enseignements, la qualité des infrastructures universitaires et des équipements, la qualité de la recherche académique et scientifique, mais surtout la qualité aussi de la gouvernance institutionnelle a expliqué la ministre.

Une rencontre avec les recteurs et directeurs généraux est également prévue afin d’examiner les problématiques propres aux différentes institutions, notamment le cas de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, que la ministre dit suivre « très à cœur ». Elle a salué les transformations engagées depuis l’avènement du CNRD et exprimé l’espoir de poursuivre les réformes durant son mandat.

Dans son intervention, Diaka Sidibé a insisté sur le rôle stratégique de l’enseignement supérieur dans le développement national. « Nous allons engager des réformes structurantes pour la pédagogie, pour la recherche académique parce que pour nous c’est un tremplin pour le développement socio-économique de notre pays », a-t-elle affirmé, établissant un lien direct avec le programme Simandou 2040, notamment son volet « Simandou Académie ».

Elle a également appelé à la responsabilité collective de la communauté universitaire : « Si nous réussissons ensemble, ce pari c’est l’éducation guinéenne qui gagne, ce sont les jeunes qui gagnent et à la fin c’est la Guinée qui gagne parce qu’on aura un capital humain compétent et compétitif. »

Au-delà des réformes institutionnelles, la ministre ambitionne de transformer l’image et la vocation de l’université guinéenne. « L’Université guinéenne ne doit plus ressembler à un gros lycée. L’Université guinéenne doit être un temple du savoir », a-t-elle martelé, plaidant pour des campus attractifs, dotés de bibliothèques, de laboratoires et d’espaces de travail adaptés.

Concernant Sonfonia, elle a indiqué vouloir évaluer personnellement l’état d’avancement des projets d’infrastructures avant de formuler des propositions concrètes. « Je veux les évaluer proprement de mes yeux et ensuite vous faire des propositions pour qu’on crée l’environnement qu’il faut à l’Université Général Lansana-Conté de Sonfonia », a-t-elle souligné.

Par ailleurs Diaka Sidibé a insisté sur la nécessité de mieux structurer l’offre de formation académique afin de répondre aux défis structurels et conjoncturels du pays. Elle a promis de revenir sur le campus pour rencontrer directement étudiants et enseignants, dans le but d’engager un dialogue « très sincère » et de rechercher, avec la tutelle, des solutions durables.

À travers cette tournée, la nouvelle ministre entend ainsi poser les bases d’une gouvernance rénovée de l’enseignement supérieur, axée sur la qualité, la performance et la contribution effective des universités au développement socio-économique de la Guinée.