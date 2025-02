Alors que la libération de Mohamed Touré, fils du défunt président Ahmed Sékou Touré, enflamme les débats sur les réseaux sociaux, le président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP), Dr Édouard Zoutomou Kpogomou, a pris la parole pour apporter des éclaircissements. Fort de plus de trente années passées aux États-Unis, il rappelle que le système judiciaire américain est rigoureux et inaltérable.

Selon Dr Zoutomou, ceux qui connaissent le fonctionnement de la justice américaine savent qu’elle ne se laisse pas manipuler. « Ce n’est pas un système où l’on peut intervenir à sa guise », a-t-il affirmé, insistant sur le fait que Mohamed Touré avait été condamné à sept ans de prison pour des faits graves. « En droit américain, il est criminel de maintenir un enfant sous son toit dans des conditions assimilables à l’esclavage, même s’il s’agit de son propre enfant. C’est pour cela qu’il a été condamné », a-t-il expliqué.

Le leader politique, membre des Forces vives de Guinée, précise que la libération de Mohamed Touré repose sur des critères bien définis : « Sa peine a été assortie de clauses qui peuvent même conduire à son expulsion du territoire américain. Il a purgé sa peine et respecté certaines conditions de bonne conduite. » Il estime également que si une amende faisait partie des options pour alléger la sanction, son paiement aurait pu faciliter sa libération.

Dr Zoutomou s’interroge sur l’ampleur médiatique donnée au retour de Mohamed Touré en Guinée : « Pourquoi ce battage autour de l’arrivée d’un Guinéen alors que d’autres condamnés sont régulièrement expulsés sans susciter un tel tollé ? »

Interpellé sur les déclarations de Mohamed Touré, qui évoque un « forcing politique » derrière sa libération, Zoutomou reste sceptique. Il y voit une stratégie pour entretenir l’idée que des interventions politiques auraient été déterminantes. « Dire que des démarches ont été entreprises, c’est une chose. Mais prétendre que ces démarches ont influencé le verdict est un mensonge. Si moi, par exemple, j’appelais le ministre de la Justice américain pour demander la libération de quelqu’un, cela ne suffirait pas à faire plier le système », a-t-il conclu.

Dans ce contexte, la libération de Mohamed Touré continue de susciter des interrogations, entre réalité judiciaire et récupération politique.