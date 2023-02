Cellou Dalein Diallo ne semble pas avoir de concurrent, à la direction de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). C’est du moins ce qu’estime Fodé Oussou Fofana.

À l’occasion de l’assemblée générale du parti, tenue ce samedi 11 février 2023, le vice-président de l’UFDG, chargé des affaires sociales et juridiques affirme qu’officiellement Cellou est le candidat principal à sa propre succession : « Vous êtes le président de l’UFDG et vous démeurerez le président de notre parti. Seul le parti va décider qui doit être à sa tête. Mais je vais vous annoncer ici officiellement que notre candidat s’appelle Cellou Dalein Diallo. »

Sur un ton ferme, Fodé Oussou Fofana lance un défi aux potentiels candidats à la tête du parti. « Celui qui pense qu’il est fort et capable d’être à la tête de l’UFDG, nous l’invitons au congrès. Il n’a qu’à commencer à faire sa campagne et nous l’attendons. En attendant, on ne voit pas quelqu’un qui va décider qui va être à la tête de notre parti », a-t-il ajouté.

Plus loin, le vice-président répond aux détracteurs de son parti en ces termes : « J’ai entendu dire qu’il faut le dégager. Peut-être, il faut aller dégager des gens à la tête des autres partis politiques. À l’UFDG, on ne dégage pas. Ici, nous faisons un congrès. Nous demandons aux structures de voter pour celui qui doit être à la tête de notre parti. En attendant, ce candidat que nous avons s’appelle Cellou Dalein. »