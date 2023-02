Les autorités de l’Université Koffi Annan de Guinée (UKAG), ont procédé ce samedi 11 février 2023, à l’inauguration d’une maison d’entrepreneuriat pour ses étudiants. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités du pays.

«Nous avons beaucoup de branches techniques ici, y compris l’excellence dans les domaines comme l’électricité et les sciences de l’ingénieur. Mais, nous voulons aussi faciliter l’insertion socioprofessionnelle. D’où l’ouverture de cette maison de l’entrepreneur pour que les étudiants puissent facilement intégrer le monde de travail. Notre vœu le plus cher est que cette maison soit orientée sur l’innovation et les nouvelles technologies», a déclaré le fondateur de l’UKAG, Dr Ousmane Kaba.

Dans son allocution à cette occasion, le recteur de l’Université Koffi Annan de Guinée, Mohamed Tayeb Laskry, a mentionné que la maison de l’entrepreneuriat dans l’université guinéennes, «a pour but de faire face aux craintes de l’étudiant en le soutenant et en orientant son esprit d’initiative et les idées novatrices qui contribuent à la création de nouveaux produits». Il ajoute qu’avec sa diversite multidimensionnelle, l’université est capable de produire des capacités innovatrices et les commercialiser, et étendre l’esprit de concurrence et la perspective entrepreneuriale, ainsi que la création des petites entreprises produisant des valeurs ajoutées, financières, culturelles, et sociales: «Nous y croyons, et c’est la raison d’être de cette structure innovante, qui, nous ne doutons pas un seul instant, impactera positivement l’avenir de nos diplômés. Cette Maison, nous n’en doutons pas, fera école des genies en herbe, car la jeunesse estudiantine a été toujours de tout temps le fer de lance des révolutions scientifiques, techniques et sociales. D’ailleurs, nos étudiants en font déjà la preuve, depuis janvier 2022, 36 projets sont déjà été soumis à la Mison de l’entrepreneuriat.»

Avant de procéder à l’inauguration solennelle de cette maison, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a dit être «convaincue» que les universités peuvent et doivent jouer un rôle crucial dans le développement des compétences entrepreneuriales chez les étudiants. Pour elle, les universités « sont des centres d’innovation et de savoir, et nous pouvons les utiliser pour aider les étudiants à explorer leurs passions et à développer leurs compétences pour pallier aux contraintes liées à leur employabilité. Cette maison de l’entrepreneuriat sera un véritable centre d’excellence pour l’entrepreneuriat en milieu universitaire. Elle offrira un environnement stimulant pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels pour développer leurs idées, rencontrer des mentors, bénéficier de formations et d’outils pour lancer et faire grandir leurs entreprises. De plus, elle fournira un espace pour les universitaires, les entreprises et les gouvernements de collaborer et de développer des solutions innovantes pour les défis sociétaux. En encourageant les étudiants à explorer leurs passions et à développer leurs compétences entrepreneuriales, nous pouvons les aider à devenir les futurs leaders de l’innovation et de la croissance économique de notre pays. Je suis persuadée que cette maison de l’entrepreneuriat sera un catalyseur pour stimuler l’entrepreneuriat en milieu universitaire et pour faire progresser notre économie.»

Par ailleurs, Dre Diaka Sidibé a invité les étudiants et étudiantes à utiliser cet espace pour explorer leurs idées et développer leurs compétences: «Pour celles et ceux qui sont porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprises, faites de cette maison de l’entrepreneuriat une seconde adresse. Je suis sûre que vous trouverez ici les ressources et le soutien nécessaires pour réaliser vos aspirations entrepreneuriales. Appropriez-vous, donc, de ce dispositif innovant, faites bon usage des ressources mises à votre disposition. Rêvez ! Osez ! Agissez ! Innovez! et Créez ! Cet espace pour entreprendre est un véritable atout pour l’Université Koffi Annan de Guinée et pour notre système de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. Cette maison est un lieu de collaboration et d’innovation qui inspirera les générations futures.»