Nouvelle Constitution: « Rien n’a été rapporté de nouveau », défie Me Alpha Yaya Dramé, avocat au Barreau de Lille

« Au lieu de s’insulter, on est prêt à débattre avec n’importe lequel des juristes de la mouvance sur la Constitution article par article(…) ». Selon Me Alpha Yaya Dramé, avocat au Barreau de Lille en France et de Guinée, 90 % de l’avant-projet, est un « pur » copier-coller de la Constitution en vigueur.

Dans une analyse juridique du projet de nouvelle Constitution faite ce mardi en face des journalistes, cet avocat à travers un rapport d’audit 120 pages du projet de nouvelle Constitution, a démontré que cette nouvelle Constitution ne comporte aucune nouveauté.

Me Dramé partage toutefois l’idée de ceux pensent qu’il y a de nouveau dans cette nouvelle Constitution. Même si cette nouveauté est relative, à l’en croire.

« Vous prenez la peine de mort, on vous a dit que dans l’avant projet, qu’elle est interdite. Mais la peine de mort n’existe pas en Guinée! Elle n’existe ni dans le code pénal et mieux, la Guinée est partie à la charte africaine des droits de l’Homme qui a interdit la peine de mort depuis 1882« .

Ceci dit, « rien n’a été rapporté de nouveau », insiste-t-il. L’avocat défie ses confrères du côté de la mouvance qui ont participé à la rédaction de cet avant projet de Constitution.

« Au lieu de s’insulter, on est prêt à débattre avec n’importe lequel des juristes de la mouvance sur la Constitution article par article, s’ils estiment que ce projet tient. On défie les juristes qui ont rédigé cette Constitution de démontrer qu’est-ce qu’il y a de nouveau« .

L’heure n’est pas à discuter sur la manière de rendre moderne cette Constitution, mais de montrer ce qui est mauvais dedans, estime l’avocat.