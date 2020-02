Hadja Maïmouna Diallo: «Tout Guinéen conscient doit rejoindre le FNDC pour mettre Alpha Condé à la porte»

Au cours d’une conférence de presse, ce mardi 11 février 2020, la porte-parole des femmes du FNDC a lancé un appel aux populations à une forte mobilisation à l’occasion des manifestations projetées les 12 et 13 février 2020 à travers le pays.

Dans la déclaration lue à cette occasion, les femmes du Fndc fustigent le comportement des forces de défense et de sécurité et réclament justice pour les victimes: «Une autre forme de barbarie que nous dénonçons violemment est l’attaque contre les blessés et les morts dans les cliniques privées, mais également la prise en otage d’une femme innocente malmenée et ensuite utilisée comme bouclier humain».

Par ailleurs, Hadja Maïmouna Bah Diallo a déploré le refus des hôpitaux à recevoir les blessés et les corps de victimes.

«C’est pour toutes ces raisons que nous demandons à toutes les femmes de Guinée de rester mobilisées pour continuer le combat et à sortir massivement demain mercredi et jeudi pour participer activement aux manifestations conformément au programme indiqué», a-t-elle souligné.

Bah Adama Hawa pour Guinee360.com