Culture: Bigori célèbre le masque D’MBA à Mankountan

Le district de Bigori, dans la commune urbaine de Mankoutan (Boffa), a abrité la 3ème édition du festival tournant intitulée «Danse D’MBA et de l’Arts Baga» du 8 au 9 février 2020. Après les étapes de Katako et Kamsar, cette localité a regroupé des cadres et des zones habitées par la communauté Baga.

L’événement a été marqué par des expositions des objets d’arts de la sculpture et de la poterie. A ceux-ci s’ajoutent des activités d’extraction du vin de palme et la coupe du régime de palme.

Le masque D’MBA, peu connu de la nouvelle génération a été présenté et interprété à travers les danses folkloriques des communautés Bagas de Kalexè, Monchon, Mankountan, Kifinda, Sobanet, Katako et la localité hôte, Bigori.

L’espace et le moment ont été une occasion pour le comité d’organisation du festival pour lancer un appel à tous les bagas de tous les horizons, en vue de consolider l’unité afin de faire face aux défis de développement. Les organisateurs ont aussi plaidé pour que ce festival qui se tient tous les ans, soit institutionnalisé.

« Aujourd’hui je vois que cette communauté est en train de garder la culture guinéenne. Elle est en train de sauvegarder cette culture pour ne pas qu’on soit toujours dans l’importation de la culture. Quand nous regardons nos jeunes aujourd’hui, on a tendance à comprendre que ces jeunes-là sont nés de l’extérieur. Personne ne reflète cette culture(…). Si nous sommes là, c’est pour honorer ce masque D’MBA. Nous ne dirons que grand merci. Tout le monde est derrière vous, particulièrement toutes les autorités de Boffa vous accompagnent », a exprimé le lieutenant-colonel Abdourahmane Keita, préfet de Boffa.

Le masque D’MBA est un symbole de la communauté Baga, a fait savoir Ibrahima Chira Camara, en joie de voir ses frères et sœurs à Bigori pour consolider les acquis laissés par leurs ancêtres.

« D’MBA est véritable symbole de la communauté Baga. Nos ancêtres se servaient de ce masque pour guérir certaines maladies voire vaincre les mauvais esprits », a-t-il interprété.

Le festival tournant de la danse D’MBA et de l’art Baga a créé un espace d’échange pour la valorisation de la culture baga et le développement local, depuis la naissance du projet.

A Bigori, les communautés de huit dialectes bagas se sont retrouvées pour parler une seule langue. Ce qui traduit un signe de fraternité entre fils et filles de Bagataye.