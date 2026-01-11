Le Bloc libéral (BL) a déclaré avoir pris acte des résultats définitifs proclamés par la Cour suprême à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Selon les chiffres officiels, Mamadi

Doumbouya a été déclaré vainqueur du scrutin avec 86,72 % des suffrages. Il devance Abdoulaye Yéro Baldé (FRONDEG), crédité de 6,59 %, et Faya Millimouno (Bloc libéral), qui obtient 2,04 % des voix.

Dans un communiqué publié ce dimanche 11 janvier 2026, le Bloc libéral et ses alliés indiquent avoir pris acte de la décision de la Cour suprême confirmant l’élection de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême pour un mandat de sept ans.

« Cette décision met un terme au contentieux électoral né du scrutin présidentiel et s’impose, en droit, à l’ensemble des acteurs de la vie nationale. Fidèles à notre engagement en faveur de l’État de droit et du respect des institutions républicaines, nous en prenons acte avec sens des responsabilités », souligne le communiqué.

Toutefois, le BL précise que cette position ne saurait être interprétée comme un renoncement à ses convictions. « Prendre acte ne signifie ni renoncer à nos convictions, ni oublier les graves insuffisances, irrégularités et atteintes à la sincérité du processus électoral que nous avons, en temps opportun, dénoncées avec constance et preuves à l’appui », affirme le parti.

Ayant choisi de ne pas introduire de recours devant la Cour suprême contre les irrégularités dénoncées, le Bloc libéral indique également qu’il n’appellera pas à des manifestations. Il invite, en revanche, ses militants « au calme, à la retenue et à la poursuite du combat politique par des moyens exclusivement pacifiques, démocratiques et légaux ».

Par ailleurs, le parti réaffirme sa ligne politique et ses engagements. « Nous réaffirmons notre détermination à continuer de défendre les droits et libertés fondamentales, à lutter contre l’arbitraire, l’injustice, la corruption et l’exclusion, et à œuvrer sans relâche pour l’avènement d’une Guinée démocratique, prospère et réconciliée avec elle-même. L’histoire jugera. Le combat politique, lui, continue », conclut le communiqué.