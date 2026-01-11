Une mission de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a séjourné ce samedi 10 janvier 2026 en Guinée-Bissau. Il s’agit de la première visite de l’organisation sous-régionale depuis le coup d’État du 26 novembre 2025, qui a renversé le président Umaru Sissoko Embalo.

Conduite par le président en exercice de la CEDEAO et chef de l’État sierra-léonais, Julius Maada Bio, la délégation comprenait également le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ainsi que le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray.

À l’issue des échanges avec le haut commandement militaire bissau-guinéen, dirigé par le général de division Horta N’tam, Julius Maada Bio a réaffirmé la position ferme de l’organisation.

« Conformément au communiqué du 68e Sommet de la CEDEAO, j’ai dirigé une mission de haut niveau en Guinée-Bissau pour m’engager avec le Haut Commandement militaire, dirigée par le général de division Horta N’tam. Nos discussions ont été constructives, et j’ai réitéré l’appel de l’Autorité pour une courte transition menée par un gouvernement inclusif reflétant le spectre politique et la société de la Guinée-Bissau. J’ai été rejoint par le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et le président de la Commission de la CEDEAO Dr Omar Alieu Touray », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Depuis la prise du pouvoir, les militaires, sous l’égide du général Horta N’tam, ont mis en place un Conseil national de transition et annoncé un calendrier de 12 mois avant le retour à l’ordre constitutionnel. Chef d’état-major de l’armée de terre, le général Horta N’tam s’est emparé du pouvoir après l’interruption du processus électoral, intervenue 24 heures avant la proclamation des résultats par la Commission nationale électorale. À la tête de la transition, il a nommé un gouvernement et fait adopter une charte de transition.

Cependant, lors de son 68ᵉ sommet tenu à Abuja, au Nigeria, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a rejeté sans équivoque le « chronogramme de transition » proposé par les auteurs du coup d’État. L’organisation a exigé « la mise en place d’une transition de courte durée dirigée par un gouvernement inclusif reflétant la diversité du paysage politique et de la société de Guinée-Bissau, chargé d’entreprendre des réformes constitutionnelles, juridiques et politiques, et d’organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives ».

C’est dans ce cadre que la CEDEAO a mandaté le président de sa Conférence pour conduire une mission de haut niveau à Bissau, avec pour objectif de poursuivre le dialogue avec les autorités de transition et de favoriser un retour rapide à l’ordre constitutionnel.