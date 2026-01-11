Les messages de félicitations adressés à Mamadi Doumbouya continuent d’affluer, émanant aussi bien de chefs d’État que d’organisations internationales.

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a à son tour salué l’élection du chef de l’État guinéen. « Je vous félicite pour votre récente élection à la présidence de la République de Guinée, laquelle témoigne de la confiance que votre propre place en votre leadership », a-t-il déclaré dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le patron du football mondial a également formulé ses vœux de réussite au président guinéen. Il lui a adressé « tous mes vœux de succès dans l’exercice de ce mandat », tout en exprimant son souhait de le rencontrer prochainement. « Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire en votre excellence, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les plus respectueux », a conclu Gianni Infantino.