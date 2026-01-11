Un mois après une tentative avortée de coup d’État contre le président Patrice Talon, le Bénin se rend aux urnes. Ce Dimanche 11 janvier, près de neuf millions d’électeurs sont appelés à voter pour des élections législatives et communales, dans un contexte politique particulièrement sensible à l’approche de la présidentielle d’avril, à laquelle le chef de l’État ne se représentera pas.

Le scrutin législatif, organisé à un seul tour, vise à renouveler les 109 sièges de l’Assemblée nationale. La coalition présidentielle, qui regroupe trois partis, entend consolider sa large majorité actuelle. Elle dispose aujourd’hui de 81 députés, contre 28 pour le principal parti d’opposition, Les Démocrates.

L’enjeu est crucial pour cette formation d’opposition, pour qui ces législatives constituent le seul rendez-vous électoral accessible. Ses candidatures aux élections communales ont été rejetées, tout comme celle de son candidat à la présidentielle d’avril, en raison d’un nombre insuffisant de parrainages.

Les Démocrates doivent en outre relever un défi supplémentaire : atteindre le seuil de 20 % des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales du pays, condition indispensable pour obtenir une représentation parlementaire. Un objectif d’autant plus délicat que le parti a été fragilisé par des divisions internes ces derniers mois.

Les précédentes élections législatives avaient souffert d’une faible mobilisation, avec des taux de participation de 27 % en 2019 et de 37 % en 2023.

L’année s’annonce dense sur le plan politique pour les Béninois, avec en point d’orgue l’élection présidentielle d’avril. Le ministre des Finances, Romuald Wadagni, présenté comme le dauphin du président Talon, apparaît comme le grand favori du scrutin.

Si les dix années de pouvoir de Patrice Talon sont souvent saluées pour les performances économiques du pays, marquées par une croissance soutenue, ses opposants dénoncent de leur côté une réduction de l’espace politique et des atteintes aux libertés publiques.