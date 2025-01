La Direction générale des impôts (DGI) informe les contribuables du lancement du processus de paiement des impôts pour l’exercice 2025. Elle précise que l’échéance est fixée au 15 janvier au plus tard.

La Direction générale des Impôts a précisé dans son commniqué que les dispositions liées au paiement de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) demeurent inchangées et s’effectue conformément aux dispositions de l’article 224 du Code général des Impôts en Guinée.

“Le taux de l’IMF est de 2 % du chiffre d’affaires et son montant ne peut en aucun cas être inférieur à 20 millions GNF pour les moyennes entreprises, 300 millions de francs guinéens pour les grandes entreprises, ni supérieur à 300 millions GNF de francs guinéens pour les moyennes entreprises et 2 milliards de francs guinéens pour les grandes entreprises. Pour les professions libérales organisées en ordre ou en chambre, le montant de l’IMF est fixé à 10 millions de francs guinéens. Par conséquent, les contribuables sont invités à remplir leurs obligations fiscales sur la plateforme E-tax/SAFIG 2 dans le délai requis”, souligne le communiqué, qui avertit que “tout retard dans l’accomplissement des obligations fiscales entraînera une majoration de 10 % et des intérêts de retard.”

Pour le bon déroulement du processus, la Direction Générale des Impôts compte sur l’esprit de civisme de chacun et de tous.