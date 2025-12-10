Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a formellement démenti les informations faisant état d’un prétendu blocus de Bamako par des groupes djihadistes. Dénonçant une “guerre informationnelle” et une “propagande” dont son pays aurait été victime, il a clarifié la situation sécuritaire lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue guinéen, Bah Oury, ce mardi 9 décembre 2025 à Conakry.

Interpellé par un journaliste sur l’évolution de la crise sécuritaire, Abdoulaye Maïga a rappelé que le Mali « s’est considérablement amélioré » par rapport à 2012, période durant laquelle « 70 % du territoire étaient tombés sous contrôle terroriste ». Il souligne que « depuis trois ans, par la grâce de Dieu, nous avons pu inverser la tendance grâce à l’engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, avec un leadership du Général Assimi Goïta ».

Abordant la question de la crise du carburant, le chef du gouvernement malien y voit un signe de l’affaiblissement des groupes terroristes, acculés par les Forces armées maliennes (FAMA) et leurs partenaires sahéliens. « Je voudrais vraiment vous inviter à remettre la crise du carburant dans ses proportions réelles », a-t-il déclaré. Selon lui, « ce changement de mode opératoire des groupes terroristes est un indicateur du fait que ces groupes aujourd’hui sont sous pression forte des forces armées maliennes en collaboration avec les autres forces de la Confédération des États du Sahel ». Il ajoute : « En 2012, ce sont des groupes qui contrôlaient des régions entières. Aujourd’hui, ce sont des groupes qui se retrouvent à perturber les structures logistiques. C’est un indicateur très réaliste, très fort, de la pression subie par ces groupes terroristes ».

Le Premier ministre a également rejeté les spéculations autour d’une menace directe sur la capitale malienne. « Je voudrais vous rassurer que Bamako n’a jamais été menacé par les groupes terroristes », insiste-t-il. À ses yeux, « les groupes terroristes n’ont aucune capacité ni de menacer Bamako, ni aucune autre région du Mali ». Fustigeant certaines pratiques médiatiques, il déplore que « dans cette guerre des informations, certains organes de presse se distinguent négativement », citant notamment Radio France Internationale, « qui est la base de ces questions ».