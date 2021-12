Ce jeudi à Conakry et à Labé, deux affiches de la 7e journée de Ligue 1 guinéenne ont rendu leur verdict. Si le Horoya a conquis le Stade Régional Saifoullaye Diallo, le Milo FC a vu la Flamme gâcher sa belle victoire en toute fin de match.

Après trois matchs compliqués (2 défaites contre la Flamme puis contre l’Ashanti et 1 nul contre le Milo FC) le Horoya AC s’est mis dans le sens de la marche chez le Fello Star. Les Matamkas ont plié la rencontre en une seule mi-temps grâce à un coup de casque de Salif COULIBALY (16’), un missile des 30 mètres de Fodé CAMARA (36’) et un but de renard de Boniface HABA (45’+1, 3-0). Les bonnes intentions du Fello et l’apport du public n’ont cependant pas influer sur la suite de la rencontre. Les Matamkas empochent les 3 points de la victoire et comptent désormais 11 points.

Au Stade Petit Sory de Nongo, le Milo FC a longtemps mené la Flamme Olympique avant de voir son avance s’effriter à la 90’ sur un penalty très contestable accordé aux locaux et transformé par Amadou Oury DIALLO. L’équipe de la savane a du se contenter d’un partage de points (1-1) à l’issue du temps réglementaire et compte désormais 14 points.

