A travers un décret lu ce vendredi 10 decembre 2021, le gouvernement annonce que les cases de Bellevue sont restituées à la famille du premier président de la République de Guinée, feu Ahmed Sekou Touré.

Il faut rappeler que ce bien immobilier avait été saisi par le régime militaire de feu Général Lansana Conté en 1984 après la mort d’Ahmed Sékou Touré. La demande qui avait été longtemps formulée par la famille de Sékou Touré pour la récupération de ce domaine vient d’être rendue à la famille du premier président guinéen. Dans ce décret, il est dit que « demeure restitué aux héritiers de feu Ahmed Sékou Touré, le terrain bâti sis à la Bellevue communément appelée villas Bellevue. Et, fera l’objet d’une mainlevée qui sera signée et délivrée par le ministre Secrétaire général de la présidence de la République. La Direction générale de patrimoine bâti public et tout autre service sont invités à cesser toutes actions de gestion relative au terrain bâti sauf avis contraire des héritiers ».