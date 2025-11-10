Au lendemain de la décision provisoire de la Cour suprême invalidant la candidature du Dr Ousmane Kaba, le collectif d’avocats du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a tenu un point de presse ce lundi 10 novembre 2025 à Conakry. À cette occasion, le porte-parole du collectif, Me Paul Yomba Kourouma, a qualifié la décision de la Cour de « banale » et juridiquement infondée.

« Ce qui nous réunit aujourd’hui est une affaire banale, qui n’en vaut pas le coup, car il ne s’agit que d’un problème d’identification », a-t-il déclaré, avant d’ajouter :« Le Dr Ousmane Kaba n’a pas à être identifié dans ce pays, il s’identifie lui-même par ses œuvres. »

Le 8 novembre dernier, la Cour suprême a annoncé l’invalidation provisoire de la candidature de l’ancien ministre et économiste, au motif que son dossier comporterait un défaut d’identification.

Une décision que la défense rejette fermement.

Selon Me Kourouma, toutes les pièces requises ont été dûment fournies :

« L’extrait de naissance, la fiche d’emploi et la fonction sont autant d’éléments permettant d’identifier un citoyen. »

L’avocat invoque l’article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative, qui prévoit la possibilité pour tout candidat de régulariser son dossier lorsqu’il est jugé incomplet, avant la décision définitive de la Cour.

Le collectif d’avocats rappelle que la décision rendue n’est qu’en premier ressort et qu’un recours a été déposé ce lundi.

« La Cour siégera en second ressort, et nous savons qu’avec l’esprit de justice et d’impartialité qui la caractérisent, la situation sera rétablie », a assuré Me Kourouma.

Pour la défense, cette invalidation provisoire ne remet nullement en cause la légitimité politique du Dr Kaba :

« L’homme qu’on tente d’écarter est connu, aimé et respecté. Sa popularité n’est plus à démontrer, tout comme les services rendus à la Nation. C’est un technocrate, un économiste reconnu, porteur d’une vision claire pour l’émergence du pays », a insisté l’avocat.

Interrogé sur une éventuelle manœuvre visant à écarter le candidat du PADES, Me Kourouma reste mesuré :

« Nous ne faisons pas de procès d’intention. Il s’agit d’une question juridique. La Cour a estimé qu’il existait des failles, et nous avons simplement apporté les éléments légaux permettant de montrer que la régularisation est possible et prévue par la loi. »

Confiant dans l’issue du recours, le collectif assure que le Dr Ousmane Kaba reste déterminé à poursuivre son combat politique et juridique.

« Le Dr Kaba s’attend à l’adversité — c’est le propre de la politique. Mais il n’est pas juste qu’on l’élimine à ce stade. Il a satisfait à toutes les conditions légales. Si la Cour dit ne pas le connaître, le peuple, les autorités et ses adversaires, eux, le connaissent », a conclu Me Kourouma.

La Cour suprême doit désormais examiner la demande de régularisation avant de statuer définitivement sur la recevabilité de la candidature de Dr Ousmane Kaba.