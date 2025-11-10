Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu à Conakry ce lundi 10 novembre 2025, a annoncé la présidence de la République gabonaise sur sa page Facebook officielle.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée.

Le déplacement du chef de l’État gabonais intervient à la veille du lancement officiel du mégaprojet Simandou, un événement majeur pour l’économie guinéenne, auquel plusieurs chefs d’État africains sont conviés.

Le président Oligui Nguema pourrait assister à cette cérémonie, présentée comme une étape historique du processus de développement économique de la Guinée.