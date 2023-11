Rio Tinto Simfer engage 44,5 milliards de francs guinéens dans des projets de construction et de rénovation d’infrastructures sanitaires, éducatives et agro-alimentaires à Beyla.

Rio Tinto Simfer a annoncé ce jour le lancement de 15 projets de développement local dans la préfecture de Beyla. Tous portent sur la construction et la rénovation d’infrastructures sanitaires, éducatives et agro-alimentaires dans la région. Rio Tinto Simfer consacrera 44 034 966 000 francs guinéens GNF à ces projets dont les retombées économiques et sociales bénéficieront directement aux communautés locales.

15 projets de construction et rénovation des infrastructures communautaires fondés sur les besoins exprimés par les communautés et autorités locales selon quatre champs d’action principaux.

Tout d’abord, les fonds de Rio Tinto permettront de financer la construction et la rénovation d’infrastructures indispensables à l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation, l’autonomisation et le bien-être des communautés. Ces projets toucheront des milliers d’habitants de 12 villages riverains de la mine. Ce sont :

• Projet de rénovation du bloc administratif de Beyla : pour accompagner le gouvernement dans la mise en place d’un cadre de travail sûr et décent pouvant accueillir les parties prenantes clés du projet.

• Projet de construction du complexe de l’abattoir et de la boucherie de Beyla : pour procurer à la population de Beyla, une viande de qualité et saine mais également favoriser l’achat local par les sociétés de restauration de Simfer et contractants.

• La construction et rénovation de 7 écoles primaires dans les communautés de Beyla, Traorela, Mafindou, Banankoro, Moribadou et Foma : pour accompagner les efforts du gouvernement dans l’amélioration du système éducatif et rehausser le niveau des élèves.

• Construction d’un centre d’information communautaire : pour permettre aux communautés de s’enquérir des réalités du projet, déposer leurs plaintes communautaires, être informé en permanence sur les recrutements et d’autres activités du projet et garantir un processus d’engagement effectif entre Simfer et les communautés.

• Construction d’un centre d’apprentissage pour les femmes à Beyla : pour faciliter l’autonomisation des femmes.

• Construction d’un centre d’alphabétisation à Beyla : pour améliorer le niveau de lecture, calcul et écriture des citoyens et leur apprendre des métiers afin d’augmenter leur compétitivité sur le marché de l’emploi et favoriser le développement des affaires.

• La construction et rénovation de deux postes de santé (Moribadou, Foma): pour accompagner le gouvernement de Guinée dans l’amélioration de la santé des communautés.

• La rénovation d’une maison de jeunes a Nionsomoridou : pour faciliter l’épanouissement des jeunes.

• La construction des forages avec bornes fontaines (Beyla, Nionsomoridou, Banankoro, Mafindou, Moribadou) pour approvisionner les communautés en eau potable et prévenir les maladies d’origine hydrique comme la diarrhée, le choléra etc.

Fanta Keita, Manager au sein de l’équipe Communauté et performances sociales de Rio Tinto Simfer, déclare : « Ces 15 projets communautaires sont autant d’occasions d’améliorer concrètement l’accès des habitants de la préfecture de Beyla à des soins et à une éducation de qualité. Nous sommes tout aussi fiers de contribuer directement à leur sécurité alimentaire, à développer des lieux d’échanges et d’interaction avec les communautés et l’administration guinéenne afin de maintenir notre Licence sociale d’opérer. Tout cela fait partie intégrante du projet Simandou. Ces 15 projets soutenus par Rio Tinto vont y contribuer directement, et seront réalisés par des partenaires locaux, améliorant ainsi les conditions de vie de leurs communautés et participant à la croissance économique de leur région.»