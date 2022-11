La CRIEF, en conférence de presse hier mercredi, a fait un grand déballage sur les dossiers de corruption, blanchiment de capitaux et autres malversations effectuées sous le régime d’Alpha Condé. Les actes de cette institution judiciaire sont appréciés par nombreux observateurs certes, mais d’aucuns estiment qu’elle devrait par ailleurs agir dans une plus grande ‘’légalité’’. Qu’est-ce à dire ?

«Il y a des gens qui sont en détention et qui attendent d’être jugés. Et à ce rythme-là, la pression va monter pour qu’on les libère, même s’il y a des soupçons extrêmement graves», a dit l’acteur politique, Baadiko Bah.

Il a aussi invité l’institution judiciaire à procéder, selon les règles et procédures de droit, afin de protéger la fortune publique. Baadiko l’a dit dans l’émission Mirador.

«Ce pays a été pillé comme aucun autre. La misère est là, la ruine de l’Etat est là, donc il faut agir, mais agir dans la légalité, c’est-à-dire qu’on veut faire de la dictature et nous ne sommes pas d’accord avec cela. Il y a éminemment de règle de droit, de procédure et autre, qui sont là pour protéger la fortune publique, et c’est ça qu’il faut suivre, pas autre», a-t-il conclu.