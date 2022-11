Dans le cadre de l’exécution des activités préparatoires du cadre de dialogue inclusif, le Premier Ministre Dr Bernard Goumou et les facilitatrices, ont été reçus ce jeudi 10 novembre 2022, par les coalitions politiques membres du quatuor. Les acteurs politiques ont posé des conditions préalables pour prendre part au dialogue.

Dans un mémo qu’ils ont remis au Chef de Gouvernement, Mamadou Sylla et compagnie ont égrené des conditions pour leur participation au dialogue inclusif.

«La libération des prisonniers politiques et le retour paisible des leaders politiques en exile , l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les leaders politiques et de la société civile, la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders actifs du quatuor, de l’interdiction de manifester, l’ouverture d’une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD, la suspension des expropriations, la restitution des biens saisis en dehors d’une procédure judiciaire…», a déclaré Cellou Baldé de l’UFDG, porte-parole pour la circonstance.

Après avoir écouté les acteurs politiques, le premier ministre, Dr Bernard Goumou a laissé entendre ceci : «Ce que je peux vous rassurer c’est que les lignes bougent, nous avons reçu effectivement un rapport de la part du quatuor, très rapidement nous allons continuer à échanger pour que le cadre de dialogue inclusif qui est mis en place par décret du président puisse effectivement démarrer dans les jours à venir.»