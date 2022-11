La Girection générale du guichet unique du commerce extérieur de Guinée (GUCEG) et Web Fontaine Guinée a échangé avec les opérateurs économiques du pays ce jeudi 10 novembre 2022.

Dans un déjeuner-débat organisé à cet effet, le Directeur général, Mamoudou Diané, a rappelé que l’objectif est de poursuivre le cadre d’échanges sur les différentes fonctionnalités déjà déployées, c’est-à-dire des difficultés, des défis et toute sorte de contraintes que les opérateurs rencontrent à tout moment: « Cette rencontre d’échanges d’informations est l’expression manifeste de notre vision commune, celle de simplifier, faciliter et sécuriser le climat des affaires en Guinée, en mettant un accent particulier sur toutes les procédures et opérations liées au commerce extérieur en Guinée. Notre vocation principale est d’être à l’écoute pour amorcer une collaboration productive à la satisfaction de tous. A chaque fois qu’il y a une interaction entre les acteurs intervenant sur la plateforme du guichet unique, c’est avec sentiment de satisfaction et un grand plaisir. Il était question d’écouter les opérateurs économiques de nous parler des difficultés pour qu’ensemble on essaye d’améliorer cet outil digital que nous avons mis en place » .

Par ailleurs, la Secrétaire générale de la Confédération générale des entreprises de Guinée souligne que l’objectif de son patronat est de permettre aux entrepreneurs affiliés de pouvoir faciliter leur transaction douanière en République de Guinée. Maria Diané affirme que dans les jours à venir, son patronat essayera de former ses membres afin de se familiariser avec cet outil numérique : «Cet outil qu’on nous a présenté aujourd’hui, le guichet unique est novateur dans le sens où on montre une fois encore que la Guinée entre dans le cadre de la mondialisation. Le guichet essaie de digitaliser les opérations. On essaye de passer à la modernité à travers des outils qu’il nous (opérateurs économiques) proposent. Donc aujourd’hui ça a été une occasion pour les membres du patronat notamment les opérateurs économiques de la Guinée de pouvoir découvrir cette outils. Dans les jours à venir nous allons essayer de mettre en place de programmes pour pouvoir faciliter les échanges entre le guichet et les membres du patronat. On va pouvoir organiser des ateliers de formation pour pouvoir faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent se familiariser avec ces nouveaux outils. Parce qu’il faudrait du temps pour qu’on arrive à intégré le programme que propose le guichet unique ».

Présent à cette rencontre, Elhadj Manssa Moussa Sidibé, membre du Conseil national de la Transition (CNT), également opérateur économique, a indiqué que cet outil permet aux opérateurs économiques, aux importateurs, aux transitaires de savoir qu’il y a un processus à respecter, dans la mesure où respecter cela, les solutions tombent aisément: « La Guinée peut aller facilement à son développement. Donc le guichet apporte des solutions. Nous devons maintenant nous battre pour que le guichet aille bien dans son processus».