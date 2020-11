Déclaration du Haut Représentant du Chef de l’Etat suite à la proclamation par la cour constitutionnelle des résultats de l’élection présidentielle.

De toutes les élections organisées en Guinée depuis le rétablissement de l’ordre constitutionnel après l’élection présidentielle de 1993, celle dont les résultats définitifs viennent d’être proclamés ce Samedi 07 Novembre 2020 est la meilleure.

Cela parce qu’ elle a rempli tous les quatre groupes de conditions indispensables à la bonne qualité d’une élection, à savoir :

1. La légalité et la transparence du processus qui ont été irréprochables;

2. La régularité des opérations de vote tout au long de leur déroulement et de leur dépouillement dans les bureaux de vote;

3. La sincérité des résultats sortis des urnes comme l’a attesté la cour constitutionnelle dans son arrêt parfaitement bien argumenté;

4. Enfin, l’adhésion du peuple au processus à travers le taux de participation dont le haut niveau, soit 79,51%, est la preuve de cette adhésion.

Face à cet exploit, je me dois de remercier le peuple de Guinée qui a voulu renouveler sa confiance au Professeur Alpha Condé estimé être mieux placé pour continuer à présider aux destinées de notre pays. Je remercie aussi les militantes et les militants du RPG Arc en ciel ainsi que les alliés, les mouvements de soutien et les sympathisants qui ont contribué à ce succès extraordinaire au bénéfice du premier président de cette quatrième République, le Professeur Alpha Condé.

Face à la décision du peuple qui, seul est souverain, j’exhorte tous les autres candidats à mettre l’intérêt Supérieur du pays au-dessus des intérêts personnels en acceptant cette décision pour préserver la paix incontournable pour l’unité et le travail, facteurs de développement et de croissance économique.

S’il convient de remercier et féliciter le peuple dont l’engagement et le travail sont à l’origine de ce bon résultat, on ne doit pas oublier la CENI dont l’immense travail abattu et le respect de son chronogramme a permis au pays d’aller aux élections au moment où il fallait le faire.

C’est pour cela qu’elle est à féliciter.