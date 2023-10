L’ancien préfet de Kérouané, Sory Sanoh, a réagi à la libération provisoire de l’ancien président de l’assemblée nationale après 18 mois de détention.

Dans un entretien accordé à notre rédaction, l’ancien préfet de Kérouané s’est réjoui de la libération de l’ancien président de l’Assemblée nationale. “Je remercie Dieu, on sait que Dieu est toujours du côté de la vérité. Ce qu’on lui reproche autour du 15 milliards Gnf, il a donné des explications, et les détails ont convaincu le tribunal. Ensuite, son état de santé fragile a contribué à son élargissement. Nous, au niveau du RPG, on ne peut que se réjouir et nous souhaitons pour lui une liberté totale”, a-t-il lancé.

Poursuivant, l’ancien préfet a fustigé la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). “La façon dont la CRIEF travaille ne nous convient pas. Pendant 2 ans, les responsables du parti jaune sont en prison, sans preuve sinon que des accusations graves à leur encontre. C’est choquant, on ne les juge pas, et on ne les libère pas. C’est une justice inféodée, impartiale. Ce n’est pas une justice indépendante qui travaille dans ce sens”, a-t-il déclaré.

De Mamoudou Aimé Césaire Condé, notre correspondant à Kankan