L’assemblée générale appelée par le mouvement syndical guinéen s’est tenue, ce mardi 10 octobre 2023, à la bourse de travail. Alors que les travailleurs massivement mobilisés attendaient l’annonce d’une grève, les responsables du mouvement syndical ont choisi de donner une seconde chance au gouvernement.

Au sortir de la rencontre, le secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) version Mamou a annoncé que l’option de grève n’est pas sur la table.

«Pour le moment, aucune grève n’est prévue, on ne souhaite pas que cela arrive. Car, ils ont eu la bonne foi de nous inviter autour de la table, donc nous pensons que ça va marcher. Pour le moment, on ne parle pas de 20%, on ne parle pas de 30%, on ne parle pas de 50%, nous sommes autour de la table des négociations et nous pensons que les lignes vont bouger», a expliqué Abdoulaye Camara.

Selon lui, le mouvement syndical reste convaincu que le gouvernement va quitter les 20% préalablement proposés afin de faire une offre plus conséquente, dans le cadre de l’amélioration de la valeur monétaire du point d’indice. Concernant la situation des enseignants contractuels qui exigent le paiement intégral de leurs arriérés de salaire, ce syndicaliste reste optimiste. Il précise néanmoins que le gouvernement et le syndicat discutent sur un procès-verbal que les deux parties ont récemment signé.

«Pour les enseignants contractuels de l’Etat, nous avons déjà signé un procès-verbal autour duquel nous sommes en discussion. Nous savons qu’autour de la table, nous avons les cadres intègres et nous pensons que le gouvernement va respecter ses engagements vis-à-vis de nos frères qui enseignent à nos enfants à l’intérieur du pays. Nous avons l’espoir que nos camarades seront engagés».

Du côté du gouvernement, nous apprenons qu’une rencontre est prévue, le 12 octobre prochain, pour statuer sur l’ensemble des points de revendications du mouvement syndical. Si rien n’est fait au terme de cette rencontre, les syndicalistes vont passer à la vitesse supérieure, a confié le secrétaire général de l’USTG Mamou.