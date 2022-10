Alors que l’affaire est pendante devant la justice, le domicile de Cellou Dalein Diallo situé à Dixinn port a été démoli, et une école y est construite. Ce lundi 10 octobre, le leader de l’UFDG s’est de nouveau exprimé sur cette affaire, dont l’inauguration de l’établissement a été effectuée le vendredi dernier.

L’ancien premier ministre a laissé entendre que la manière d’agir des autorités de la transition dans l’affaire qui concerne son ex domicile à Dixinn, «est un mépris de la justice, il y a eu la confiscation, la destruction et il y a eu la construction d’une école et son inauguration dans la pompe, alors que le dossier reste pendant devant la justice. Je m’en remets à la justice, je suis fort de mon droit, tous les documents ont été déposés par mes avocats à la justice.»

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo a clairement fait savoir au micro de nos confrères de Sabari, que ce terrain «ne représente rien à mes yeux», ce qui le préoccupe en tant que leader politique, «c’est la négation du droit», dans cette affaire.