Le président du parti RPR s’exprimant sur l’évolution du débat relatif au dialogue inter-guinéen, a réitéré la position de son parti et de l’ANAD de ne pas participer à ce cadre. Diabaty Doré estime que dans ce processus, c’est le gouvernement qui propose les arbitres.

Le leader politique indique que les autorités peuvent entamer le dialogue avec d’autres acteurs, mais il doute fort que les négociations ne puissent enregistrer de succès sans la participation des coalitions politiques qui sont l’ANAD, la CORED le RPG et le FNDC politique.

« Sans les quatre grandes coalitions, ils vont commencer le dialogue, mais il n’y aura pas de résultats probants (…) », déclare-t-il.

Le leader du RPR se montre soucieux pour la réussite de la transition. C’est pourquoi, il interpelle personnellement le président de la transition sur la nécessité de faire en sorte que tous les acteurs soient autour de la table.

« Pour la réussite de la transition, le colonel Doumbouya doit accepter de faire une marche en arrière pour voir ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. Il doit accepter de mettre les Guinéens autour de la table. Ça lui coûte quoi ? », s’interroge t-il.

Pour le vice-président de l’ANAD, plusieurs événements majeurs qui se déroulent actuellement dans le pays notamment la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009, doit servir de leçon aux dirigeants actuels.

Diabaty Doré appelle personnellement le Colonel Mamadi Doumbouya à faire attention au pouvoir: « Premièrement quand j’ai vu le Capitaine Dadis à la barre j’ai pleuré. Dadis qui était l’homme le plus fort de la Guinée en 2009, il est aujourd’hui devant le tribunal. Ça doit donner à réfléchir à nos dirigeants. Secundo, il a remplacé quelqu’un qui était aussi l’homme le plus fort, aujourd’hui s’il ne dit pas à Alpha Condé de rentrer en Guinée il ne va pas rentrer. Ce sont des exemples que Dieu donne à l’homme comme pour dire que quand tu as le pouvoir il faut faire attention. Je crois que le Colonel doit être à l’écoute des Guinéens », a-t-il conseillé lors de son passage à l’AG Foutti-Laffidi.