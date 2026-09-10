L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis

Les autorités algériennes ont annoncé, ce jeudi 10 septembre 2026, leur décision de rompre les relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Alger justifie cette décision par « la multiplication des agissements provocateurs ou hostiles » de la part d’Abou Dhabi.

La décision a été officialisée dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, qui dénonce « la multiplication des agissements provocateurs ou hostiles de la part des Emirats Arabes Unis ».

Avant d’en arriver à cette décision, présentée comme ultime, Alger affirme avoir fait preuve « d’une grande retenue et d’un sens élevé des responsabilités », tout en continuant à « mettre en garde » les Émirats arabes unis contre les graves conséquences de leur comportement jugé « regrettable et injustifiable ».

« En dépit de ces nombreuses mises en garde, les Emirats Arabes Unis ont persisté dans leurs agissements qui ont malheureusement atteint les limites de ce qui est admissible ou tolérable dans le cadre de relations entre deux États souverains et ne sauraient rester sans réponse », dénonce le ministère algérien des Affaires étrangères.

« En conséquence, et après avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales, le Gouvernement algérien a pris, ce jour, la décision de procéder à la rupture des relations diplomatiques avec les Emirats Arabes Unis », indique le communiqué.

L’ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie, auquel la décision a été officiellement notifiée ce jeudi 10 septembre, dispose désormais d’un délai de 48 heures pour quitter le territoire algérien.