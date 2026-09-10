« Ils portent notre pays » : Bah Oury rend hommage à la diaspora guinéenne

Le Premier ministre Bah Oury a pris part, ce mercredi 9 septembre 2026 à Conakry, à la cérémonie de présentation du nouveau document de politique étrangère de la Guinée. À cette occasion, le chef du gouvernement a insisté sur la place que doivent désormais occuper les Guinéens établis à l’étranger dans la nouvelle stratégie diplomatique du pays.

Pour Bah Oury, la diaspora guinéenne doit être pleinement intégrée à l’action publique et considérée comme un acteur important du développement national. « Cette politique étrangère devra également placer les Guinéennes et les Guinéens établis à l’étranger au cœur de l’action publique », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a salué la contribution de la diaspora à la vie économique et au rayonnement de la Guinée, mettant notamment en avant son travail, ses compétences et son attachement au pays. « Ils portent notre pays par leur travail, leur intelligence, leur créativité et leur attachement à la patrie », a-t-il souligné.

Cette nouvelle orientation implique également un renforcement du rôle des représentations diplomatiques et consulaires dans l’accompagnement des ressortissants guinéens à l’étranger.

Bah Oury a ainsi appelé les missions diplomatiques à améliorer la qualité des services offerts à la diaspora, mais également à mieux la protéger et à favoriser sa participation aux initiatives de développement du pays. « Nos missions diplomatiques et consulaires devront mieux les servir, mieux les protéger et mieux les associer à l’effort national », a-t-il insisté.

Au-delà de la question de la diaspora, le chef du gouvernement a plaidé pour une action extérieure davantage coordonnée entre les différentes institutions de l’État. Pour lui, la nouvelle politique étrangère doit permettre à la Guinée de renforcer la cohérence de sa voix sur la scène internationale.

« La Guinée doit parler d’une voix cohérente, elle doit négocier avec méthode, elle doit exécuter avec discipline, elle doit rendre compte avec rigueur », a conclu Bah Oury.