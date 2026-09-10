Musique : Saifond annonce la sortie de « HOLO HOREMA », son deuxième album

Après avoir marqué les esprits avec « Sabou No Weli », son premier album composé de 14 titres, dont 10 bonus, enregistré entre la Guinée, le Sénégal, Dubaï et plusieurs autres destinations, Saifond Baldé s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière musicale.

Intitulé « HOLO HOREMA », expression qui signifie littéralement « Crois en toi », ce deuxième album se présente comme un projet à la fois musical et profondément humain. À travers ses différentes chansons, l’artiste aborde des thématiques universelles telles que l’amour, la vie, les réalités du quotidien, l’espoir, la persévérance, mais aussi la confiance en soi.

Pour Saifond Baldé, chaque morceau porte une histoire et un message. L’artiste y encourage son public à croire en ses capacités, à garder le cap face aux difficultés et à ne jamais renoncer, quelles que soient les épreuves rencontrées.

Avec « HOLO HOREMA », le chanteur entend ainsi proposer bien plus qu’une collection de chansons. Il livre une expérience musicale construite autour d’un message de courage, de résilience et de dépassement de soi, avec l’ambition de toucher un public au-delà des frontières guinéennes.

Le nouvel album sera officiellement disponible le vendredi 18 septembre 2026, sur l’ensemble des plateformes de streaming.

Après avoir fait vibrer la Guinée et élargi son audience sur la scène africaine avec « Sabou No Weli », Saifond Baldé ouvre donc un nouveau chapitre de son parcours artistique. Avec « HOLO HOREMA », l’artiste invite son public à poursuivre l’aventure et à porter ce message de confiance bien au-delà des frontières.