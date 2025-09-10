Comme annoncé précédemment, le verdict dans l’affaire opposant l’artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, est tombé ce mercredi 10 septembre 2025.
Le Tribunal de Première Instance de Coyah l’a condamné à un an de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 10 millions de francs guinéens. Par ailleurs, il devra verser 900 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts à la famille Traoré.
Pour rappel, Singleton avait été accusé d’homicide involontaire après que son véhicule a été impliqué dans un accident ayant coûté la vie à Mohamed Lamine Traoré, le 28 août dernier à Tonguiron, sur la route de Forécariah.
Suite aux nombreuses demandes des citoyens, dont celle de l’ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, le parquet de Coyah a ouvert une enquête. L’artiste avait été placé sous mandat de dépôt le 1er septembre, avant l’ouverture de son procès.
C’est au terme de la troisième journée d’audience que le juge Philippe Gonga Mamy l’a condamné.