Comme annoncé précédemment, le verdict dans l’affaire opposant l’artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, est tombé ce mercredi 10 septembre 2025.

Le Tribunal de Première Instance de Coyah l’a condamné à un an de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 10 millions de francs guinéens. Par ailleurs, il devra verser 900 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts à la famille Traoré.

Pour rappel, Singleton avait été accusé d’homicide involontaire après que son véhicule a été impliqué dans un accident ayant coûté la vie à Mohamed Lamine Traoré, le 28 août dernier à Tonguiron, sur la route de Forécariah.

Suite aux nombreuses demandes des citoyens, dont celle de l’ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright , le parquet de Coyah a ouvert une enquête. L’artiste avait été placé sous mandat de dépôt le 1er septembre, avant l’ouverture de son procès.