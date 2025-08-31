La mort tragique de Mohamed Traoré, sexagénaire, survenue le 27 août 2025 dans un accident de la circulation à Coyah, continue de provoquer une vive émotion au sein de l’opinion publique. L’affaire prend une nouvelle tournure après l’intervention de l’ancien ministre de la Justice, Charles Alphonse Wright, qui a appelé à l’ouverture d’une enquête approfondie.

Dans une déclaration publiée le 30 août, l’ex-garde des Sceaux a exprimé son indignation et sa tristesse face à ce drame. Selon plusieurs témoignages, l’accident aurait impliqué le chanteur Seydouba Bangoura, plus connu sous le nom de Singleton. Les mêmes sources avancent que l’artiste ne se serait pas arrêté pour porter assistance à la victime, un comportement que Charles Wright dénonce fermement.

« J’ai appris avec la plus grande indignation et une profonde tristesse la disparition tragique du citoyen Mohamed Traoré, victime d’un accident de circulation survenu ce jeudi 27 août 2025 dans la préfecture de Coyah. Selon de nombreux témoignages, le présumé auteur, Monsieur Seydouba Bangoura alias Singleton, n’aurait pas immobilisé son véhicule ni porté secours à la victime », écrit l’ancien ministre.

S’appuyant sur l’article 217 du Code pénal guinéen, qui punit l’homicide involontaire commis par maladresse, imprudence ou manquement à une obligation de prudence, Wright insiste sur la nécessité pour la justice de se saisir du dossier afin d’établir les responsabilités.

« Comme il revient exclusivement aux institutions judiciaires de faire toute la lumière sur des faits répréhensibles, j’attire l’attention des autorités compétentes pour qu’une enquête impartiale soit ouverte, dans le respect de la présomption d’innocence et des principes d’un procès juste et équitable », souligne-t-il.

L’ancien ministre rappelle enfin que la responsabilité pénale est individuelle et qu’« aucun citoyen ne doit être au-dessus de la loi ».

Pour l’heure, les autorités judiciaires ne se sont pas encore officiellement prononcées sur cette affaire, qui continue d’alimenter les débats dans l’opinion.