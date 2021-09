Dans un communiqué diffusé le 9 septembre sur les antennes de la télévision nationale, le CNRD a annoncé le gel temporaires des comptes bancaires des ministres sortants. Ce 10 septembre, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) à élargi la mesure à d’autres cadres et structures de l’État.

Selon le communiqué de la BCRG adressé aux banques primaires, il est demandé le gel des comptes des ministres sortants, les hauts fonctionnaires administrateurs des régies financières, les établissements publics à caractère administratif et commercial existants dans tous les départements ministériels et de la Présidence ; les projets et programmes de l’initiative professionnelle.

La BCRG précise que les hauts fonctionnaires et administrateurs des régies financières, ce sont les Secrétaires généraux, les chefs de cabinet et DAF des ministères, les Directeurs nationaux et leurs adjoints, le Directeur général des Impôts et son adjoint, le Directeur général des Douanes et son adjoint, le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique et de son adjoint, le Directeur général Budget et son adjoint.