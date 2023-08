Le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination des directeurs et chefs de cabinet dans les huit gouvernorats du pays. Parmi les anciens, un seul a été confirmé à son poste.

1-Région administrative de Conakry

Directeur de Cabinet : Mohamed Sacko, matricule 996886Z, administrateur civil en service à la direction générale des collectivités au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Cheffe de Cabinet : Kadiatou Ahmed Sylla, experte en genre, précédemment coordinatrice du projet de renforcement des activités génératrices de revenus des femmes dans les régions de Conakry et Kindia.

2-Région administrative de Boké

Directeur de cabinet : madame Gnalen Condé, matricule 193347D, ancienne préfète, préalablement en service à la direction générale de l’administration et du territoire.

Chef de Cabinet : Alseny Barry, matricule 274889R, précédemment conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative au gouvernorat de Mamou.

3-Région administrative de Kindia

Directeur de Cabinet : Mamadou Lamara Ditinn Barry, anciennement chef du service régional d’appui aux collectivités de la coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Kindia.

Chef de Cabinet : Mamadi Matenin Konaté, juriste, précédemment assistant juridique au cabinet du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

4- Région administrative de Mamou

Directeur de Cabinet : Almamy Simbali Camara, matricule 179084W, ancien directeur de cabinet du gouvernorat de la région administrative de Kankan.

Chef de Cabinet : Mamadi Bandja Keïta, matricule 260650A, précédemment chef de cabinet par intérim du gouvernorat de Kindia.

5-Région administrative de Labé

Directeur de cabinet : Siné Kagassouba, matricule 190302P, ancien secrétaire général de la préfecture de Faranah.

Chef de cabinet : Alphadjo Sow, 190188Y, précédemment chef du service régional d’appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Mamou.

6-Région administrative de Faranah

Directeur de cabinet : Siba Zogotamou, matricule 192212K, ancien conseiller juridique au gouvernorat de Conakry.

Chef de Cabinet : Mamadou Mousliou Diallo, matricule 190168W, précédemment chef de cabinet par intérim du gouvernorat de Labé.

7-Région administrative de Kankan

Directeur de cabinet : Aboubacar Tounkara, matricule 190168W, précédemment chef du service régional d’appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Labé.

Chef de cabinet : Sanassa Touré, matricule 190121V, confirmé.

8- Région administrative de N’Zérékoré

Directeur de Cabinet : Tidiane Soumah, matricule 183184H, précédemment directeur de cabinet du gouvernorat de Boké.

Chef de Cabinet : Étienne Sandouno, 213033F, anciennement chef du service régional d’appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Conakry.

Article 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.