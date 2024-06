Après un long périple à l’étranger, le coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est rentré ce weekend à Conakry.

Foniké Mengué a donné le ton de sa descente d’avion. L’activiste de la société, plusieurs fois en prison pour ses convictions, a invité le général Mamadi Doumbouya à respecter son engagement de rendre le pouvoir au civil au plus tard le 31 décembre 2024.

“Nous sommes de retour à Conakry avec la ferme intention de finaliser notre entreprise pour rétablir l’ordre constitutionnel. La période de transition, entamée le 5 septembre 2021, touche à sa fin dans 6 mois. Il est de notre devoir, ainsi que de celui de l’ensemble des citoyens guinéens, d’exhorter une fois de plus le président de la transition à tenir ses promesses et à respecter ses engagements pour le bien-être de la Guinée, pour la paix dans notre pays et pour le bonheur de la population guinéenne”, a-t-il lancé en guise de mise en garde aux autorités de la transition.

“Dès demain, nous reprendrons nos actions sur le terrain pour rappeler à la population que notre période de transition s’achève dans 6 mois. C’est une occasion pour tous les Guinéens de se rassembler et de proclamer haut et fort, chaque fois que possible, que la transition prendra fin dans six mois”, a rappelé Foniké Mengué.