Ils sont au total 593 803 candidats dont plus de 45% de filles pour l’ensemble des examens session 2024. Les épreuves démarrent, ce lundi 10 juin 2024, par l’entrée en 7e année autrement le Certificat de fin d’Études élémentaires (CEE) avec les 332 674 candidats dont 46 % de filles.

A l’occasion du lancement des examens, le ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a envoyé un message aux candidats pour les rassurer. “Chers candidats et candidates, les examens nationaux représentent l’aboutissement d’un processus d’évaluation des acquis, qui démarre dès le premier jour de la rentrée des classes. Je suis conscient du caractère décisif de cette période. En effet, passer un examen est un moment important dans le parcours scolaire. L’appréhension que vous ressentez très certainement du début des épreuves, est compréhensible, mais, soyez sans crainte. Le travail que vous avez fourni depuis le début de l’année, avec à vos côtés différents encadreurs, est le meilleur gage de votre réussite. Je vous adresse mes vœux les plus sincères de réussite”.

Aux enseignants, le ministre Cedy les exhorte à assurer “une évaluation juste”. “Cette période est toute particulière pour vous. En effet, vous vous êtes acquittés de la noble mission d’enseigner tout au long de l’année dans le strict respect du plan d’étude et des programmes en vigueur. Je vous invite à une évaluation juste, digne et transparente et vous encourage à être fiers de vos candidats. Fiers de pouvoir dire encore une fois, « J’ai fait mon travail!”.

Et pour terminer, le ministre de l’Education encourage les parents d’élèves “à apaiser les angoisses” de leurs enfants. “Rassurez-les par rapport aux surveillants qui ne sont pas des ennemis. Mettez-les en confiance. Participez à créer autour des centres d’examens, une atmosphère paisible, propice au travail. Vous pouvez notamment le faire en évitant de vous regrouper autour des centres. Expliquez aux candidats qu’il s’agit certes d’un examen important, mais il est surtout « accessible à tous”.