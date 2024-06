Au Stade Ben Ahmed El Abdi d’El Jadida et au compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Guinée s’est inclinée face à une coriace équipe du Mozambique (0-1).

Loin de ses terres guinéennes, le Syli National de Guinée a reçu le Mozambique au compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

L’équipe de Kaba Diawara, très en difficulté dans le jeu, s’est fait punir par les Mamba en fin de match. Entrée en jeu et pas vraiment inspiré pour sa première sous les couleurs de la sélection nationale, Alioune Badara Baldé s’est rendu coupable d’une grossière faute dans sa surface de réparation et a donné l’occasion du match au Mozambique. Une sentence que Geny transforme dans le temps additionnel (90’+3) et offre les 3 points de la victoire à sa sélection.

Déchue ce soir après son succès encourageant contre l’Algérie, la Guinée rechute à la quatrième place du groupe G (6 points) derrière l’Algérie et le Mozambique (9 points), mais aussi derrière le Botswana (6 points.