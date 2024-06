Créée en 1999, l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG) célèbre désormais ses 25 ans d’existence. Dans le cadre de la célébration de l’excellence académique, de l’innovation et du progrès, l’institution fondée par Dr Ousmane Kaba a honoré, ce lundi 10 juin 2024, ses vaillants enseignants.

L’événement a mobilisé les responsables, les enseignants et les étudiants de l’UKAG. Dans son discours, le fondateur de l’UKAG a souligné qu’“une université est loin d’être une aventure individuelle, c’est une œuvre collective”, a-t-il déclaré en guise de reconnaissance aux enseignants de Kofi Annan.

Dr Ousmane Kaba pense qu’il est temps de créer les conditions nécessaires afin d’outiller la nouvelle génération sur les innovations du 21e siècle. “Ces professeurs ont fait 20 ans à l’Université Kofi Annan de Guinée. Je ne cesserai jamais de le rappeler. Une université comme celle-ci est loin d’être une aventure individuelle, c’est une œuvre collective et ceux qui ont contribué au premier plan ce sont les enseignants avant tout le monde. Parce que ce sont eux qui transmettent la connaissance. Moi-même, je suis enseignant, je crois que c’est au-delà des avantages matériels, c’est une vocation d’être utile à la société en transmettant ses connaissances à la nouvelle génération et en l’aidant à se projeter dans l’avenir. Notre jeunesse doit être armée pour affronter le 21e siècle dans les meilleures conditions et c’est à cela que nous servons”, a fait savoir Dr Ousmane Kaba.

Ils sont 30 enseignants à avoir bénéficié de la reconnaissance de l’université. Dr Sekouba Doumbouya est l’un d’entre eux. Il ne cache pas ses sentiments de joie et de satisfaction de la part de l’UKAG. “Reconnaître les efforts fournis par ses enseignants, ce n’est pas toutes les institutions qui le font en Guinée. Cette reconnaissance ne fait que me réconforter dans ma position de chercheur et d’enseignant au sein de cette institution”, a témoigné cet enseignant en médecine.

La cérémonie a été clôturée par la remise de satisfecit aux bénéficiaires. L’UKAG est la plus grande université privée de Guinée. Elle a contribué à la formation de nombreux jeunes Guinéens.