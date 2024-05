Tunis le 10 mai 2024 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) de la République de Guinée a le privilège d’annoncer la concrétisation d’un partenariat historique avec l’Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques (IPEST) de Tunis, affilié à l’Université de Carthage. Cet accord, signé le 10 mai 2024, marque une avancée significative dans le domaine de l’enseignement supérieur en Afrique, témoignant de l’engagement des deux nations en faveur de l’excellence académique et de la coopération internationale.

Sous la direction du Secrétaire Général du MESRSI et en présence du Coordinateur des CPGE de Guinée, cette cérémonie de signature a rassemblé les plus éminents représentants de l’éducation des deux pays. Au cœur de cet accord réside l’objectif ambitieux de développer un programme de formation agrégative sur une période de trois ans, visant à former des professeurs agrégés au sein des CPGE guinéennes. Cette initiative vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et à élever la qualité de l’enseignement des sciences au niveau secondaire en Guinée.

Dans son allocution, le Dr Facinet Conté, Secrétaire Général du MESRSI, a au nom de Monsieur le ministre Alpha Bacar Barry souligné l’importance stratégique de cette collaboration pour le développement durable de l’éducation en Guinée. Il a salué l’excellence reconnue de l’IPEST dans le domaine de la formation scientifique et technique, exprimant sa conviction que cette alliance contribuera à l’épanouissement académique et professionnel des étudiants guinéens.

Madame Nadia Mzoughi, Présidente de l’Université de Carthage, a accueilli avec enthousiasme la délégation guinéenne, exprimant sa profonde satisfaction quant à la concrétisation de cette collaboration d’envergure entre les deux institutions. Elle a souligné l’engagement de l’IPEST à partager son expertise et son savoir-faire avec les CPGE guinéennes, témoignant ainsi de la volonté commune des deux parties de promouvoir l’excellence académique et la coopération internationale.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Monsieur Mehrez Bessaouidi, Directeur de la Coopération Afrique du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Tunisie, illustrant ainsi l’engagement des deux nations en faveur du partenariat éducatif et de l’innovation.

Cet accord historique entre les CPGE de Guinée et l’IPEST de Tunisie ouvre la voie à une collaboration fructueuse et durable, promettant ainsi un avenir radieux pour l’éducation supérieure en Afrique. Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre un plan d’action détaillé, garantissant ainsi le succès et l’impact positif de cette collaboration d’excellence.

✍️𝗟𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀/𝗠𝗘𝗦𝗥𝗦𝗜