Conakry, 20 mai 2024 – Ce lundi, Oumar Sylla, également connu sous le nom de Fonikè Menguè, était l’invité de l’émission Mirador sur la radio FIM FM où il a exprimé de vives critiques sur la gestion de la transition en Guinée, pointant un doigt accusateur envers certains proches du chef de la junte. Ensuite, il s’est penché sur les récentes déclarations du Premier ministre Bah Oury.

“Certes, le CNRD (Comité national de rassemblement pour le développement, ndlr) n’a respecté aucun de ses engagements, mais j’attends le général Mamadi Doumbouya pour voir s’il va se permettre de violer sa parole d’honneur en restant au pouvoir après le 31 décembre 2024. S’il en est capable, cela voudrait dire qu’il serait capable de tout, ce qui ouvrirait un boulevard d’instabilité au pays. Mais je ne le souhaite pas. Je pense qu’il va se raviser. C’est comme ça qu’on conseillait l’ancien président Alpha Condé avant le 5 septembre 2021. J’interpelle l’esprit de discernement du général Mamadi Doumbouya en se référant aux raisons qui l’ont poussé à faire le coup d’État et en l’encourageant à ne pas dépasser le 31 décembre 2024. Sinon, cela serait non seulement néfaste pour lui mais aussi pour la Guinée”, a déclaré Oumar Sylla.

En tant que coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), Fonikè Menguè a dénoncé la direction prise par le général Mamadi Doumbouya, accusant certains hauts responsables de le détourner de la voie démocratique. Il a notamment pointé du doigt Djiba Diakité, le général Amara Camara, le général Balla Samoura, haut commandant de la Gendarmerie nationale, et le conseiller personnel du général Mamadi Doumbouya, Thierno Mamadou Bah.

“Ceux qui le conduisent en erreur sont connus, ce sont les Djiba Diakité, le général Amara Camara, le général Balla Samoura et le conseiller Thierno Mamadou Bah. En tout cas, tous ceux qui sont avec lui et qui ne sont pas en train de lui dire qu’il ne peut pas aller au-delà du 31 décembre 2024. Personne n’est en train de lui dire la vérité et personne n’a démissionné. Tous ceux qui sont autour de lui cherchent comment voler l’argent du contribuable”, a-t-il déclaré.

L’activiste n’a pas mâché ses mots concernant les récentes déclarations du Premier ministre Bah Oury, qui a indiqué que le calendrier de la transition ne sera pas respecté. Fonikè Menguè a qualifié ces propos de “catastrophiques et déplorables”, soulignant que Bah Oury a historiquement été un défenseur de la démocratie et des droits de l’homme en Guinée.

“Bah Oury est un leader qui a mené de grandes luttes pour la démocratie et les droits de l’homme dans ce pays, c’est un leader compétent et chevronné. Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est si le même Bah Oury, cerveau de l’organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 qui a connu des centaines de morts, peut se permettre de renier ses valeurs et principes pour des intérêts égoïstes de politique politicienne. Bah Oury a fait sortir les Guinéens pour empêcher la confiscation du pouvoir par le CNDD en Guinée. Il ne doit pas souiller la mémoire des victimes en accompagnant le CNRD à confisquer le pouvoir. Je pense que face à l’histoire, Bah Oury ne peut rien reprocher à Moussa Dadis Camara et il doit présenter des excuses aux parents des victimes du 28 septembre. Sinon, il va être continuellement frappé par une malédiction qui va perdurer”, a-t-il ajouté.