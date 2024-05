A l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée ce jeudi 9 mai 2024, à la résidence de l’Union européenne, l’ambassadeur Jolita Pons a évoqué dans son discours l’adoption de la future Constitution guinéenne. Présent à cette cérémonie avec le Premier ministre Bah Oury, le chef de la diplomatie guinéenne n’a pas tardé à répondre.

D’abord Jolita Pons a rappelé que cette année est importante pour l’Union européenne car dans quelques semaines, des millions de citoyens européens iront voter pour élire le nouveau Parlement européen. Elle souligne que ces élections donneront aux citoyens européens des moyens de peser sur la gouvernance de l’UE et de décider de ses futures orientations. Ensuite, elle évoque l’adoption de la constitution guinéenne dans le respect des engagements et des délais faisant référence à l’accord dynamique signé entre la junte et la CEDEAO.

“En ce moment charnière de son histoire, je suis certaine aujourd’hui que chaque citoyen guinéen s’interroge aujourd’hui sur l’avenir de son pays. La future constitution tant attendue en sera une pierre fondatrice. Il est juste qu’elle soit adoptée avec l’accord du peuple dans le respect des délais et des engagements pris”, a mentionné Madame Pons, ambassadrice de l’UE.

Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étrangers, Dr Morissanda Kouyaté a tout de suite répliqué.

“Madame l’ambassadrice, je voudrais vous rassurer qu’aujourd’hui, contrairement à ce que certains pensent, et vous venez de la dire, ce n’est pas chaque guinéen qui s’interroge sur l’avenir de notre pays. C’est plutôt le pays sous le leadership du CNRD et de son président qui s’est interrogé et proposé subséquement à tous les Guinéens, sans exception, en tant que nation un programme de refondation à travers un dialogue interguinéen, inclusif. Notre jeune nation est fragile pour la laisse dans les mains individuelles. Même si nous croyons fermement et nous sommes engagés dans la défense des droits de la personne humaine à laquelle moi-même j’ai dédié ma propre vie. Madame l’ambassadrice l’une des clés de cette refondation est la constitution de la Guinée… Nous travaillons pour la création d’une construction guinéenne comme vous travaillez pour les européennes à produire pour vos nations, vos constitution et vos textes communautaires qui ont été élaborées sur la base des réalités sociales, économiques et politiques de l’Europe. Le 9 juin prochain, les citoyens de l’Union européenne vont voter nous leur souhaitons bonne chance. Ils vont voter sur la base des textes et des règles de l’Union européenne. Je voudrais mentionner que la République de Guinée ne sera qu’un observateur de loin. Je vais aussi vous rassurer que notre constitution, puisque c’est de celle-là qu’on parle, sortira des entrailles du peuple guinéen. Et elle échappera à l’éternel copier-coller du code napoléonais comme il est de coutume dans de nombreux pays. La participation de l’Union européenne au développement de notre pays est immense je voudrais vous en remercier”.