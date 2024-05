A l’occasion d’une conférence de presse animée ce vendredi 10 mai 2024, Guinee360.com a interrogé le Premier ministre Bah Oury sur la non déclaration de son patrimoine après sa prise de fonction.

Amadou Oury Bah s’est montré favorable à ce devoir républicain et s’est engagé à le faire. Pour justifier le retard, le Premier ministre évoque des contraintes temps et les urgences d’ordre nationales. Il promet par conséquent de s’organiser pour faire face à cette exigence.

“La déclaration des biens. Vous savez j’ai été nommé officiellement un mardi soir. A partir du moment où j’ai été nommé pratiquement ma vie a basculé parce que je n’ai plus une minute pour moi-même, y compris pour classer un certain nombre de mes propres activités… Maintenant que j’ai la charge de Premier ministre chef du gouvernement, mon emploi et les urgences sont tels que je suis obligé de mettre les relations et les amis de côté pour s’attaquer aux choses qui concerne la nation mais dans le fond, je suis très bien en phase avec ce que vous dites. Les déclarations de bien, je vais m’organiser pour le faire”, s’est-il engagé devant la presse nationale et internationale.

Par ailleurs, Bah Oury pose le problème des outils de vérification dont disposent la Guinée pour confondre les biens déclarés aux bien réels.

“Mais au-delà de la déclaration des biens puisqu’il faut le dire : est-ce que nous sommes bien outillés pour savoir si ce que je vais déclarer correspond à mon patrimoine ? Est-ce qu’il y a une inscription de tous les biens des citoyens ? Et c’est la raison pour laquelle je parle du RAVEC, le numéro d’identification qui permettra d’immatriculer tous vos biens (vos comptes bancaires) soient rattachés à votre numéro d’identification. Donc ailleurs si je fais une fausse déclaration on me dira monsieur le Premier ministre votre déclaration ne correspond pas à votre patrimoine réel. Cette pour dire que ce qui est en train d’être fait aujourd’hui dans ce pays va changer fondamentalement la Guinée.”