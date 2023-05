Déterminé à suivre à la lettre les orientations du Président de la transition, qui privilégie grandement l’intérêt national et la cohésion sociale, le Premier Ministre, le Dr Bernard Goumou, met tout en œuvre pour rassembler les acteurs autour des divergences sociopolitiques.

Hier, mardi 9 mai 2023, le chef du gouvernement a participé à sa sixième séance de pourparlers engagés depuis le 13 mars dernier avec les Forces Vives de Guinée, sous la médiation des chefs religieux du pays.

Les acteurs politiques et sociaux, déjà absents du dialogue inclusif inter-guinéen (du 22 novembre au 20 décembre 2022), brillaient une fois de plus par leur absence. Cependant, le Dr Bernard Goumou ne se laisse pas décourager. Malgré l’absence remarquée des six entités des Forces Vives, il a réussi à faire avancer les choses : “Deux des trois points soulevés par les FVG ont été pris en compte : la levée du contrôle judiciaire et l’accélération des procédures judiciaires, notamment le jugement de Foniké Manguè.”

Malgré les efforts évidents et louables du Premier Ministre, les Forces Vives maintiennent leur nouvelle menace de manifestations prévues pour aujourd’hui et demain. Bien sûr, tout n’est pas parfait, car aucune entreprise humaine ne l’est d’ailleurs, mais si nous aimons réellement notre pays et si c’est véritablement pour lui que nous nous battons tous, chacun devrait faire des concessions à ce stade, au nom de la paix et de la stabilité, afin de faire progresser la transition.

Nous appelons à la prudence, chers acteurs de la société civile ! Le peuple vous observe !

André Young HABA