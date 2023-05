Rio Tinto soutient l’avancement des femmes dans le secteur minier guinéen grâce à un nouvel accord de parrainage avec l’ONG Women in Mining Guinée. Cette initiative, signée le 9 mai 2023, vise à promouvoir l’emploi et l’avancement des femmes dans une industrie historiquement dominée par les hommes. Rio Tinto, l’une des plus grandes entreprises minières au monde, s’engage à soutenir les efforts de Women in Mining Guinée dans la réalisation de son plan d’actions annuel.

L’accord de parrainage prévoit un financement qui permettra à l’ONG de mettre en œuvre ses initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances et à encourager la participation active des femmes dans le secteur minier guinéen. Grâce à ce soutien financier, Women in Mining Guinée pourra renforcer ses programmes de formation, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l’avancement des femmes dans l’industrie.

En outre, Rio Tinto s’engage à appuyer le plaidoyer de Women in Mining Guinée en faveur du renforcement de l’approche genre dans l’industrie minière. L’entreprise reconnaît l’importance de l’égalité des chances et de la diversité dans le secteur minier et est déterminée à promouvoir un environnement de travail inclusif pour l’ensemble de ses employés. En soutenant les efforts de Women in Mining Guinée, Rio Tinto montre l’exemple et encourage d’autres entreprises du secteur à adopter des politiques et des pratiques similaires.

La cérémonie de signature de cet accord de parrainage a eu lieu dans une ambiance empreinte de fierté et d’optimisme. Des représentants de Rio Tinto et de Women in Mining Guinée se sont réunis pour officialiser cette collaboration prometteuse. Les images de la cérémonie reflètent l’engagement des deux parties à travailler ensemble pour créer un environnement minier plus égalitaire et inclusif.

Cet accord de parrainage entre Rio Tinto et Women in Mining Guinée est un pas important vers la réalisation de l’égalité des chances et de l’avancement des femmes dans le secteur minier en Guinée. Grâce à ce partenariat, l’ONG pourra renforcer ses initiatives, tandis que Rio Tinto consolidera sa position en tant qu’entreprise minière socialement responsable.