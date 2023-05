Les Forces vives de Guinée ont entamé leur série de marches pacifiques, ce mercredi 10 mai 2023, sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif est d’exiger l’arrêt du harcèlement judiciaire contre les leaders politiques, la libération des détenus politiques et l’ouverture d’un dialogue sous la médiation de la CEDEAO. Joint au téléphone par nos confrères de Fim Fm, Sékou Koundouno, chargé de la planification et de la stratégie du FNDC et membre des forces vives a dressé le bilan de la nuit d’hier et de la mi-journée d’aujourd’hui.

“Le peuple de Guinée est au pied du mur. Un mur à franchir ou un mur à monté. Depuis hier, nous dénombrons au total 17 personnes qui ont été arrêtées à Conakry et à l’intérieur du pays. La direction de surveillance du territoire a soumis une liste au Haut commandement de la gendarmerie nationale , cette liste a pour objet de participer à tout un radillage de tous les leaders d’opinion et politique dans le Grand Conakry et en province. Donc depuis hier au alentour de 2 heures jusqu’au petit matin, on dénombre des arrestations des jeunes gens qui ont pour objet d’organiser et de faire entendre les citoyens le mot d’ordre des forces vives. Hier aussi, nous avons dénombré 8 blessés dont 4 par balles et un a succombé à ces blessures et tous dans la zone de Wanindara jusqu’à Sonfonia. Ce qu’il y a lieu de retenir, le ministre du MATD a requis l’armée à Conakry comme en province afin de prêter main forte aux unités de maintient d’ordre à la période du 8 au 30 mai “, a-t-il expliqué.

A la question de savoir pourquoi les quartiers de l’autoroute Fidel Castro n’ observent pas le mot d’ordre lancé par les Forces vives Guinée, Sékou Koundouno se justifie. “L’ensemble de nos manifestations commence à 10h 11h. L’objectif de nos libertés collectives ne doit pas nous amener à empêcher ceux qui ne sont pas concernés à vaquer à leurs occupations. Nous sommes des républicains, des démocrates . En tout état de cause que ça soit à Conakry ou à l’intérieur du pays, je vous rassure que dans les heures qui vont suivre, il y aura un changement drastique de la situation. Donc, je peux vous rassurer que le mot d’ordre sera suivi sur l’autoroute Fidel Castro et sur la littoral Lambanyi ” a-til indiqué.