Devant l’organe législatif de la transition ce mercredi 10 mai, le ministre du Travail et de la Fonction publique Julien Yombouno a répondu à certaines questions liées au recrutement à la fonction publique.

Julien Yombouno promet de faire un concours beaucoup plus transparent, équitable et juste qui va concerner tout le monde. « Nous sommes bien conscients qu’il y a eu beaucoup de places vacantes. Il y en aura aussi après la biométrie, mais il faut savoir exactement le nombre de places vacantes, quelle est la masse salariale avant d’organiser un éventuel concours de recrutement », a-t-il indiqué.

Toutefois, rassure le ministre, le gouvernement ne reste pas bras croiser face à cette situation. « On a déjà reçu le plan de communication si le concours est organisé éventuellement. Les ministères ont déjà exprimé leurs besoins qui pourrait être actualisé dès que l’unanimité va se dégager autour du concours. on va plus faire un concours massif. Ce sera par profil et par poste selon les besoins remontés par les départements qui seront examinés par le ministère de la Fonction publique ».

En ce qui concerne les entreprises installées en Guinée, le ministre Yombouno affirme que le ministère de la fonction publique a un répertoire en cours de finalisation. « Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de choses qu’on devrait mettre en place pour produire ses résultats communicables. Aujourd’hui, en attendant la finalisation du répertoire, nous sommes à près de 1.550 entreprises et le nombre d’assurés sociaux est de 76.926. Pendant que le nombre de pensionnés est de 1 million 699. Les cotisations moyennes mensuelles s’élèvent à 24 milliards GNF », a-t-il répondu.