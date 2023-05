Le procès de l’ancien ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Oyé Guilavogui, qui était prévu ce mercredi 10 mai à la Cour des Répressions des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a été renvoyé à huitaine. Ce report est dû à la nécessité de former les nouveaux membres de la cour.

Oyé Guilavogui est actuellement confronté à des accusations de détournement de 50 millions de dollars destinés à la relance de la Sotelgui, alors qu’il était à la tête du ministère des Postes et Télécommunications en janvier 2011.

Il est poursuivi pour des chefs d’accusation tels que le détournement de fonds publics, la corruption et le blanchiment d’argent.