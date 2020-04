Covid-19 en Guinée : Alpha Condé crée un Conseil scientifique de riposte (CSR)

Dans un décret publié à la télévision nationale (RTG) ce 10 avril 2020, le président Alpha Condé a créé un organe consultatif dénommé Conseil scientifique de riposte de la pandémie à Coronavirus (CSR).

Selon le décret présidentiel lu à la télévision nationale, le CSR est sous l’autorité du Premier ministre et la tutelle technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est composé de 17 membres et doté d’un bureau exécutif comprenant un président, deux vice-présidents, deux rapporteurs et des membres.

Cet organe réunira en son sein plusieurs experts nationaux issus de divers domaines. Il a pour but de formuler des recommandations pertinentes afin de renforcer l’efficacité de la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19.

« Le CSR assure la mission de veille, d’analyse et de conseil au gouvernement dans les domaines épidémiologiques, biologiques, cliniques, thérapeutiques, socio anthropologiques, économiques et environnementaux. Il est particulièrement chargé d’émettre régulièrement un avis scientifique sur la gestion et l’évolution de la situation sanitaire, sociale et économique relative au Covid-19 sur la base d’analyse, d’études, de recherche et d’investigation et de collecte de données scientifiques pertinentes », indique-t-on dans le décret.

Le CSR sera également chargé d’apporter un éclairage sur les orientations et des résultats des recherches fondamentales et appliquées, notamment sur les dispositifs, processus, protocoles thérapeutiques et solutions de prise en charge optimale et efficiente de la pandémie ; de se prononcer sur les suites à réserver aux propositions d’approches innovantes, scientifiques, technologiques et thérapeutiques formulées pour lutter contre la pandémie contre le Covid-19 ; de favoriser la collaboration scientifique et technique avec les spécialistes et experts nationaux ou internationaux en vue de recueillir et de s’approprier les meilleurs standards scientifiques en la matière.

Les membres de ce Conseil scientifique de riposte seront nommés par décret du président de la République.