Coronavirus: le couvre-feu prorogé jusqu’au 30 avril

Initialement instauré du 27 mars au 9 avril 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, le couvre-feu vient d’être prorogé de 21 jours.

L’annonce a été faite à travers un décret, ce jeudi 9 avril et précise également que la mesure est reconductible. Le couvre-feu est instauré de 21h à 5 h sur toute l’étendue du territoire nationale. Les lieux de culte sont fermées. Le nombre des passagers est limité à 3 par taxi, 1 par moto et entre 7 et 10 par minibus.

Pour éviter la propagation de la pandémie, la capitale Conakry reste toujours isolée de l’intérieur du pays où un cas positif au Covid-19 a été signalé à Labé.

Le gouvernement a annoncé un plan de riposte contre la pandémie de Covid-19 qui prévoit notamment la gratuité de l’eau et l’électricité pour 3 mois, le blocage des loyers jusqu’en décembre.

Du 12 mars au 9 avril, la Guinée a enregistré 194 cas positifs au Covid-19 dont 11 guéris, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).