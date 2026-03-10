Le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a reçu en audience ce lundi 9 mars 2026 une délégation du groupe ivoirien Schiba Holding, conduite par son président-directeur général, Nidjabedjan Soro.

Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur plusieurs projets inscrits dans le cadre du mémorandum d’entente (MoU) signé entre l’entreprise et les autorités guinéennes.

Les discussions ont notamment porté sur des projets d’infrastructures routières stratégiques, dont la construction de la route nationale RN27 Selouma–Bafing, longue de 53 kilomètres, ainsi que la RN30 Dinguiraye–Siguiri, un axe de 266 kilomètres destiné à renforcer la connectivité dans l’intérieur du pays.

Dans le secteur des transports, la délégation du groupe ivoirien a également présenté le projet de mise en œuvre de la première phase du Plan de circulation de Kaloum (PDU), dans la capitale Conakry. Elle a par ailleurs sollicité l’accord du gouvernement pour lancer la seconde phase de ce programme destiné à améliorer la mobilité urbaine dans ce quartier administratif et économique.

Sur le plan énergétique, les discussions ont également porté sur plusieurs initiatives structurantes, notamment :

la mise en service d’une centrale solaire d’une capacité de 200 MW,

la construction de 200 kilomètres de réseaux électriques HTB et HTA,

ainsi que l’électrification de 250 localités à travers le pays.

Au cours des échanges, le chef du gouvernement a salué l’intérêt manifesté par le groupe ivoirien pour les projets de développement de la Guinée.

Il a notamment rappelé que la Côte d’Ivoire constitue aujourd’hui « une référence dans la sous-région » en matière de développement économique et d’infrastructures.

Bah Oury a également mis en avant la vision stratégique portée par le programme Simandou 2040, présenté comme une feuille de route claire pour la transformation économique du pays. Il a toutefois souligné que cette trajectoire demeure ouverte aux nouvelles dynamiques économiques et aux partenariats susceptibles d’accélérer la croissance.

Le Premier ministre a enfin insisté sur le respect de la loi sur le contenu local dans la mise en œuvre des différents projets. Il a également assuré que les équipes de la Primature restent disponibles pour accompagner le groupe dans ses démarches auprès des départements sectoriels concernés.

Pour sa part, le chef de la délégation ivoirienne, Nidjabedjan Soro, s’est dit prêt à mettre l’expertise de son groupe au service du développement des infrastructures en Guinée.

« Nous pensons pouvoir apporter notre expertise dans la réalisation de projets d’infrastructures routières et énergétiques afin d’accompagner la vision du Président Mamadi Doumbouya pour le développement de la Guinée. Si les accords sont conclus dans les prochains jours, nous pouvons démarrer les travaux dans un délai de 90 jours », a-t-il assuré.